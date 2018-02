Gråura blir sikra

I vegvesenet sin handlingsplan for 2018 til 2029 er rassikring av Gråura tatt med. Dette arbeidet var ikkje tatt med i Nasjonal Transportplan som Stortinget vedtok i juni. Men ein geologisk rapport som kom i august gjer at 15 millionar kroner er sett av til 2020, for å sikre fleire skredutsette punkt.