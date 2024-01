Gratistilbod på skisenter

I Ørsta får grunnskuleelevar køyre gratis i skitrekket på kveldstid, og dei får også leige utstyr gratis.

Dårleg økonomi skal ikkje hindre barn i å gå på ski, seier styreleiar ved Ørsta skisenter, Gunnar Knutsen.

– Økonomi skal ikkje vere eit hinder for at ungdomar skal kome seg i aktivitet. I samarbeid med Ørsta kommune ser vi at det er mange som vel vekk aktivitetar på grunn av kostnadar. Vi synest at dette er ein så fin aktivitet at vi vl ha flest mogleg på ski, seier han.