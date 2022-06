Gratis SFO fra høsten av

Førsteklassinger i Hustadvika, Molde og Kristiansund får gratis heltidsplass i SFO fra høsten av.

Nå gir regjeringen 60 kommuner mulighet til gi fulltidsplass i SFO til førsteklassinger som kommer fra familier med lav inntekt. I Møre og Romsdal gjelder det Hustadvika kommune, som får dekt gratis SFO for 174 elever, Molde får dekt for 70 elever og Kristiansund for 37 elever.