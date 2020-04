Gratis parkering i Molde sentrum?

Gratis parkering i Molde sentrum ut resten av året er ett av mange krav som næringslivet i Molde nå fremmer til Molde kommune. Det skjer på et webinar - et digitalt møte på nett i dag mellom Molde kommune, Molde næringsforum og sentrumsforeninga. Britt Flo i Molde næringsforum sier gratis parkering vil være med å dra flere folk til sentrum og handle der. Dette er et tap for noen og en gevinst for andre, men det er en dugnad, sier Flo.