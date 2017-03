Gratis fotgjengarfelt til Brattvåg?

Selskapet Trafikkservice AS har kontakta Statens Vegvesen og tilbyr seg å legge gratis fotgjengarfelt ved Brattvåg barneskule. Elevar, lærarar og foreldre i Brattvåg i Haram aksjonerte i går for sikrare kryssing av fylkesvegen ved skulen.

- Ungane må ha gangfelt å gå på, det er for gale at dette skal vere så vanskeleg å få til, seier dagleg leiar John Wikstrøm i Trafikkservice AS til NRK.