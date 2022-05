Grasrotmilder i Møre og Romsdal

Nå er 245 millioner kroner i grasrotmidler utbetalt fra Norsk Tipping til over 30 000 ulike lag og foreninger i hele landet. I Møre og Romsdal fylke mottok grasrotmottakerne over 14 millioner kroner i grasrotmidler for første tertial. Kristiansund ballklubb, Barnekreftforeningen Møre og Romsdal og Dyrebeskyttelsen i fylket mottok mest.