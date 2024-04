Gransker sykepleier

Statsforvalter er i gang med en tilsynssak mot en sykepleier for å undersøke om helselovgivningen har vært brutt.

Dette skjer etter et møte mellom en tidligere pasient og en sykepleier på et utested. I etterkant av dette sendte den tidligere pasienten inn en klage til Helse Møre og Romsdal for brudd på taushetsplikten. Det går frem av et innsynskrav som NRK har fått tilgang til.

Ifølge dokumentene i innsynskravet mente klageren at sykepleieren hadde oppsøkt han på et utested og blant annet fortalt andre personer at hun hadde varetatt ham mens han var innlagt. Ifølge klagen skal hun også ha sagt at hun hadde sett mannens kjønnsorgan og beskrevet dette.

I de samme innsynsdokumentene går det frem at sykepleieren bestrider beskyldningene som har kommet mot henne. Hun bekrefter å ha møtte mannen på uteplassen, men skriver i et svar til Statsforvalteren at hun er satt ut av beskyldningene. Sykepleieren skriver også at hun ikke skal ha hatt klager som pasient og at hun heller ikke har brutt taushetsplikten.

Det var Tidens Krav som først omtalte saken.