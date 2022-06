Gransker selvmord

Statsforvalteren i fylket gransker nå for å finne ut om helsevesenet ikke fulgte godt nok opp en psykiatrisk pasient.

Pasienten begikk selvmord etter å ha blitt skrevet ut fra sykehus en tid i forveien.

De pårørende skriver i klagen at de stadig var bekymret, og ikke fikk beskjed da pasienten lot være å møte opp til legetime.

De mener at helsevesenet har feilvurdert faren for selvmord, og ber om at saken blir ettergått.