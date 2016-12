Gransker nestenulykke

Statens Havarikommisjon for transport har åpnet undersøkelse for å finne ut nærmere hva som skjedde da et fly på veg fra Bergen til Ålesund brått mistet høyde, skriver Sunnmørsposten. Flyet skal ha stupt rundt 1500 meter etter at det ble utsatt for kraftig ising 14. november.