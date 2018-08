Gransker fengselspraksis

Etter flere tilfeller hvor fengselsansatte har benyttet innsattes arbeidskraft til private formål er det nå satt i verk en landsdekkende gransking, skriver VG. Avisa referer til at Bergensavisen (betalingsmur) i oktober for to år siden skrev at flere innsatte ved Hustad fengsel i Møre og Romsdal ble satt til å jobbe på gården til en av de ansatte. Dagslønnen var 83,50 kroner.– Det er vel kjent at det har vært noen saker hvor ansatte har benyttet seg av innsattes arbeidskraft til egne private formål. Det er grunn til å tro at det har funnet sted uheldige forhold som ikke er i samsvar med vårt regelverk, sier konstituert direktør Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet til VG. Alle de fem fengselsregionene er bedt om å rapportere om eventuelle forhold det bør ryddes opp i.