Gransker babydødsfall

Fylkeslegen i Sør-Trøndelag gransker saka etter at en for tidlig født baby døde rett etter fødselen i november i fjor. Babyen ble forløst med keisersnitt på Molde sjukehus, og flydd til sjukehuset i Ålesund, men døde etter kort tid. Fylkeslege Jan Våge sier det er for tidlig å si om det har skjedd noe kritikkverdig i saka.