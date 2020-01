Granskar også politiet i Trøndelag

Klagenemnda for offentlege innkjøp granskar også politiet i Trøndelag for ulovlege kjøp av tolketenester. I går blei det kjent at Møre og Romsdal politidistrikt får eit gebyr på 849 000 kroner for å ha kjøpt tolketenester utan å lyse det ut på anbod. Politidistriktet skal ifølgje politiet sjølv ha brukt vel ti millionar kroner på tolkar dei siste tre åra.