Granskar alvorlege hendingar

Helsetilsynet granskar to alvorlege hendingar ved fødeavdelingane i Molde og Kristiansund. Hendingane skal ha skjedd det siste halve året. Sjukehusdirektør Øyvind Bakke meiner stort arbeidspress kan vere noko av årsaka. Dei to sjukehusa manglar no sju gynekologar. Med så stor mangel på gynekologar må gravide i Nordmøre og Romsdal belage seg på å føde i ein av byane frå 5. oktober og ut januar 2021.