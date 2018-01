Grandios kjøttbolletabbe

Feil på en kjøttbollemaskin forårsaket at 50.000 pizzaer ved Orkla sin fabrikk på Stranda ble feilprodusert like før jul. Til Aftenposten sier kommunikasjonsdirektør Dag Olav Stokken i Orkla Foods Norge at ulikt antall kjøttboller ble lagt på en av fabrikkens Grandiosa-typer. Pizzaene kunne dermed ikke selges i butikkene, men partiet ble kjøpt opp av en Facebook-side som nå selger pizzaene billig.