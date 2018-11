Granatfunn på Raumabanen

Det er funnet en granatlignende gjenstand på Raumabanen mellom Dombås og Åndalsnes. Bane Nor opplyser at Forsvaret er varslet om saken.

Dovrebanen er stengt for togtrafikk mellom Otta og Lillehammer fordi det er signalfeil Hunderfossen - Ringebu. Her står nå toget til Åndalsnes, og passasjerene må over på buss til Åndalsnes.