Google gir nye moglegheiter

Destinasjonar i Romsdal skal bli meir synlege ved hjelp av Google Maps. Med funksjonen Street View kan dei bevege seg rundt og utforske område i Romsdalen før dei reiser hit. – Googla har ein stor brukarmasse og turistar brukar denne plattforma for å orientere seg. Derfor gjer vi det vi kan for at informasjon om oss på plattforma er best mogleg, seier Marit Krekvik, marknadssjef i Visit Nordmøre og Romsdal.