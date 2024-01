Gondolsaka er utsett

Det blir likevel ikkje behandling av den omstridde gondolsaka i Sula denne månaden. Det melder Sunnmørsposten. Saka skulle etter planen opp i plan- og miljøutvalet neste veke, og deretter i kommunestyret 8. februar, men no er saka utsett.

I ein e-post skriv kommunedirektør Bente Glomset Vikhagen til avisa at administrasjonen treng meir tid til å utarbeide eit godt og gjennomarbeida dokumentunderlag for saka. Slik dei vurderer det no er det realistisk at saka kan bli lagt fram til politisk handsaming i løpet av april.