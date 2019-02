Godt nytt for fiskebestanden

En ny studie viser at vi har blitt flinkere til å ta vare på fisken i havet. Enkelte steder har mengden torsk økt med over 100 prosent. Fra 2007 til 2015 økte for eksempel bestanden av torsk i Barentshavet med 71 prosent. I Nordsjøen økte torskebestanden med 104 prosent.