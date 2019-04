Godt fornøyd med svaret fra Dale

Styreleder i Ulstein-gruppen, Tore Ulstein er godt fornøyd med svaret fra samferdselsminister Jon Georg Dale om fergefri E39. Under North West konferansen i Ålesund i går sa Dale at en omkamp om fergefri E39 er helt uaktuelt. Dale svarte etter å ha blitt utfordret av Tore Ulstein som er opptatt av å få bygd fastlandssamband mellom Hareid og Sula. Han tror samferdselsministeren ser nytten av en fergefri E39. Ulstein har fortsatt tro på at Hafast vil bli realisert.