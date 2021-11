Godt fornøyd med kompensasjon

Fylkesordfører Tove Lise Torve fra Arbeiderpartiet er godt fornøyd med kompensasjonen for kollektivtransporten som SV og regjeringspartiene er blitt enige om.

I koronaperioden har har inntektene går kraftig ned fordi færre har brukt kollektivtransport, og fylkene har krevd at kompensasjonen for dette blir videreført i 2022.



I budsjettforliket er det satt av en halv milliard kroner. - Dette betyr at vi blir fullt ut kompensert for første halvår, sier Torve.

Hun mener det blir en viktig oppgave å få folk til å ta bussen igjen.