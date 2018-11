Godt fornøgd med vedtaket

Ordføraren i Haram, Vebjørn Krogsæter, er godt fornøgd med vedtaket i fylkesutvalet om å byggje Nordøyvegen. Åtte stemte for medan fem stemte mot bygging. Etter milliardsprekken har fylkesrådmannen foreslått å avlyse anbodskonkurransen, men eit fleirtal av politikarane meiner prosjektet kan byggjast for ein billigare penge. – Eg er veldig fornøgd med avstemminga. Så er det klart at debatten viser at det er mange som ikkje er heilt sikre på kva dei skal stemme når det kjem til fylkestinget, så saka lever absolutt, seier han.