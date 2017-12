Godt fjell i Møreaksen

Statens vegvesen mener at fjellkvaliteten i traseen for den planlagte Møreaksen under Romsdalsfjorden, er av bedre kvalitet enn tidligere undersøkelser har gitt grunnnlag for å anta, sier prosjektleder Harald I. Johnsen i Statens vegvesen. Kjerneboringen som er gjennomført i Romsdalsfjorden er verdens lengste retningsstyrte kjerneboring på fastlandet. Det er boret hull ned både fra Vik i Vestnes, Tautra og Oterøya i Midsund.