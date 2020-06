Godt billettsalg for Moldejazz

Moldejazz melder om fem utsolgte konserter til sin koronatilpassede og nedskalerte jubileumsfestival i juli. Derfor setter de opp tre ekstrakonserter under den 60. utgaven av Moldejazz. Festivalsjef Hans-Olav Solli tror at rammene for festivalen, selv med de gjeldende koronarestriksjonene, vil bli koselige og gjenkjennelige.