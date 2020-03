Godkjent reguleringsplan for deponi

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand i Molde kommune. Planen legger grunnlag for etablering av et behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall og deponier for lettere forurenset overskuddsmasse i et nedlagt gruveområde ved Tingvollfjorden. Det opplyser departementet i en pressemelding.