Været er surt og det hagler. Likevel sitter en gruppe eldre ute og drikker kaffe. Blant dem, springer et par hunder og en pleier med ordet «glede» skrevet på ryggen. Det er utedag ved Averøy sykehjem.

– Det er godt å komme seg ut. Å være ute i frisk luft og natur har vært viktig i alle mine år, sier Norunn Sandø. Hun har akkurat fått en firbeint besøksvenn hengende over knærne og sitter tett opptil bålgryta utenfor sykehjemmet.

Norunn Sandø har hatt et langt liv ute i natur og frisk luft. Hun ser ingen grunn til å slutte nå. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Dette er en av de aktivitetene sykehjemmet har forpliktet seg til gjennomføre da de ble sertifisert som et livsgledehjem. Den nasjonale ordningen setter krav til hvordan hverdagen skal være for de eldre. Sykehjemmet skal ikke være et sted for oppbevaring, men et sted for opplevelser. Derfor kommer det fast besøk av både firbeinte og tobeinte gjester. Alt fra pensjonister til barnehagebarn.

Skreddersydd hverdag

Siv Iren Mork er fornøyd med den endringen Averøy sykehjem har klart å få til. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Vi har brukt snart to år på å få på plass dette, for det er en del jobb til å begynne med. Blant annet skal alle beboere få kartlagt sine interesser slik at vi kan lage individuelle planer for dem, forklarer Siv Iren Mork som er livsgledekonsulent ved sykehjemmet.

Sertifiseringen setter krav om både individuelle aktiviteter og fellesaktiviteter. Så langt har 13 sykehjem blitt godkjent på landsbasis. Disse må hvert år kunne dokumentere at de fortsatt oppfyller kravene.

Liv Seljehaug har fått utarbeidet sin plan og fylt sine dager med aktiviteter som har gjort det lettere å takle overgangen fra det å bo hjemme til å skulle bo på et rom på et sykehjem.

– Jeg trives. Det gjorde jeg ikke til å begynne med, men jeg gjør det nå.

Faste turer er ett av kravene som stilles for å være livsgledehjem. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Bedre for alle parter

Line Bae Farstad er hovedansvarlig for prosjektet på Averøy sykehjem. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Også de ansatte har merket forskjellen. Line Bae Farstad har hovedansvaret for livsgledeordningen på Averøy sykehjem. Hun merker at det har skjedd endringer ikke bare hos beboerne.

– Det har gjort veldig mye med arbeidsmiljøet vårt her, så dette går begge veier. Det blir en bedre hverdag for beboerne og en bedre arbeidsdag for oss.