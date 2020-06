Godkjende ny straumforsyning

Styret i Helse Møre og Romsdal godkjende i dag planane for fornying av straumforsyninga ved Ålesund sjukehus. Systema for straumforsyning er frå 1970 og stettar ikkje dagens krav. Det skal mellom anna reisast eit nytt bygg for naudaggregat aust for dagens barneavdeling. Kostnadene ved oppgraderinga er unnateke offentlegheit med grunngjeving i anbodsreglane. Byggestart blir 2021 og arbeidet skal vere ferdig ved utgangen av mars 2022. Utbetring av anlegg for IKT skal gjennomførast samstundes.