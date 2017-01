Gode tall for Teatret Vårt

Teatersjef Thomas Bjørnager ved Teatret Vårt er godt fornøyd med besøkstallene for 2016. Publikumstallet er på knappe 31500, noe som er på nivå med året før.

Bjørnager sier at siden de måtte avlyse flere forestillinger på høsten i fjor, så er han tilfreds med at de ligger på nivået fra 2015.