Gode tall for Hydro Sunndal

Stabil og god drift kombinert med økt etterspørsel gir et positivt resultat for Hydro Sunndal i 2020. Metallverket presenterte i dag et overskudd før renter og skatt på 190 millioner kroner i fjerde kvartal. For hele 2020 har de et samlet overskudd på 713. Det er en fordobling av resultatet i 2019. Fabrikksjef Roar Ørsund sier at det har vært et tungt år, men at ting har kommet mer tilbake til normalen.