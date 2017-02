Gode tal i Fræna

Fræna kommune hadde eit overskot på nesten 17 millionar kroner i 2016. Auka skatteutjamning, lågare pensjons- og renteutgifter enn budsjettert og at ulike einingar har spart over to millionar kroner er årsakene. Skatteutjamninga er åtte millionar kroner høgare, medan skatteinngangen er noko lågare enn venta.