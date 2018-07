Gode resultater for Devold

Bunnlinjen er mer enn doblet for ullprodusenten Devold etter at selskapet etablerte seg i Tyskland og Østerrike, forteller selskapet i en pressemelding. Årsregnskapet for 2017 viser at Devold satt igjen med 7,9 millioner kroner. Det beste resultatet de har hatt på syv år. Etter skatt har resultatet økt med 140 prosent sammenlignet med året før.