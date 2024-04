Gode resultat på NM

Læringar frå Møre og Romsdal gjorde det svært bra under NM i elektrikar- og telekommunikasjonsmontørfaget. Odin Ervik frå Tennfjord i Haram, som jobbar for Bra Elektro AS, kom på ein andreplass i NM i elektrikar. På tredjeplass kom Sindre Bruset frå Todalen i Sunndal, som jobbar for Bratseth AS. I tillegg blei Tom Einar Storvik frå Kristiansund i Caverion Noreg AS avd. Nordmøre og Romsdal nummer fire.

Også i NM i telekommunikasjonsmontørfaget gjekk det vegen. Amund Fredly Bøe frå Averøy, som jobbar i West Elektro AS, tok andreplassen, medan Eivind Overå frå Ørsta, som jobbar i Tussa Installasjon AS, blei nummer fire. Det opplyser Opplæringskontoret for elektrofag Møre og Romsdal. Dei seier vidare at dei er stolte av at så mange frå fylket konkurrerte i finalen i NM.