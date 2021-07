Gode resultat for Hydro Sunndal

Hydro Sunndal har hatt eit overskot på nesten 700 millionar kroner i andre kvartal i år. Grunnen er blant anna at det går betre med verdsøkonomien, og at prisane på aluminium er høge.

Fabrikksjef Roar Ørsund seier resultatet hittil i år er like bra som heile fjoråret. No vil dei byrje å satse meir på gjenbruk av aluminium i produksjonen, for å minske klimaavtrykket.