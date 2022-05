Gode resultat for ÅRIM og Bingsa

Miljøselskapet ÅRIM & Bingsa Gjenvinning melder at årsregnskapet for Bingsa Gjenvinning i 2021 viser en omsetning på 112 millioner kroner og et resultat etter skatt på 26 millioner.

Fra nyttår ble aktiviteten i ÅRIM IKS lagt inn i Bingsa Gjenvinning-konsernet. Årsregnskapet for ÅRIM IKS viser en omsetning på 173 millioner og resultat etter skatt på 15,5 millioner. – Hoveddelen av overskuddet går til framtidig dekking av renovasjonsgebyret for innbyggerne i Ålesundregionen. ÅRIM IKS skal etter planen avvikles som selskap i løpet av 2022, skriver selskapet i en pressemelding.