Gode resultat for Ålesund roklubb

Ålesund roklubb kan reise heim frå helgas NM i roing med ein rekke medaljar. Mellom anna blei klubben noregsmeister i dobbelt firer for senior damer og i dame toar. Thea Helset tok også eit NM-sølv i dame singelsculler for seniorar. Martin Helseth fekk også eit individuelt sølv i herrer singelsculler under NM. Klubben fekk også sølv i herrer junior singelsculler og bronse i herrer senior dobbeltsculler.