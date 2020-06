Gode integreringsresultat

I fjor gjekk nesten 70 prosent av flyktningane i Ålesund rett ut i arbeid eller utdanning, etter at dei er ferdige med introduksjonsprogrammet. Dette er mykje betre enn landsgjennomsnittet som er på 55 prosent. Leiar for flyktningar i Ålesund, Bernt Are Wiig, meiner skreddarsydd undervising og oppfølging er suksessoppskrifta. – Ålesund har tatt imot flyktningar i mange år og har gjort erfaringar knytt til dette. Vi følger dei tett og skreddarsyr individuelle opplegg over tid. Det har gitt resultat, seier Wiig.