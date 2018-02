Gode besøkstal for Ulsteinbadet

Besøkstala i det nye Ulsteinbadet er langt høgare enn venta. Håpet var å få 35 000 besøkande i året, men no ligg det an til å bli det dobbelte. – Eg er usikker på om tala vil vere så høge heile året, men vi er i alle fall strålande fornøgd med dei to første månadene, seier Leif Ringstad, kultursjef i Ulstein kommune.