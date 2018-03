Gode baneforhold i Kristiansund

Delegaten fra Norges Fotballforbund var på plass i Kristiansund på søndag og ble imponert over hvor gode baneforhold det var på Kristiansund stadion, melder Tidens Krav. To uker før seriestart slet klubben med frost under grasmatten, og de måtte ut med over hundre tusen kroner i spesialsalt og varmematter. Treningskampen forrige helg mot Ranheim måtte spilles på Aker stadion i Molde på grunn av baneproblemene. I kveld er altså gressmatta endelig klar, og Kristiansund tar imot Vålerenga klokken 19.