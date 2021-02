God utvikling ved Romsdalsmuseet

Trass i at mange cruiseturistar forsvann frå Romsdalsmuseet i fjor, er museumsdirektør Hans Olav Solli godt fornøgd med utviklinga. Denne veka er det fem år sidan opninga av utstillings-og administrasjonsbygget, Krona. Solli ønskjer at fleire i vårt eige fylke skal få augene opp for museet.