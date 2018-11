God ordresituasjon for Rovde Møbel

Rovde Møbel & Design inngår stadig nye kontraktar. To og eit halvt år etter at Paul Sindre Vedeld (bildet) sok over dei gamle lokala til Rovde Møbelfabrikk har dei ni tilsette godt med arbeid ut neste år. 85 prosent av leveransane går til Larsnes Mek, opplyser Vedeld til NRK.