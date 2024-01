God erfaring med unge frivillige

I Ulstein har dei svært gode erfaringar med å bruke ungdomar som frivillige i ulike kommunale aktivitetar. Ulstein frivilligsentral UNG vart etablert for under eit halvt år sidan, og rundt 50 ungdomar har vore med meir eller mindre som frivillige i denne samanhengen. Dagleg leiar Vedrana Terzic (i midten på bildet) seier dette er god læring for ungdomane med tanke på å engasjere seg i frivillig arbeid seinare i livet. Ungdomane Trym Sævik og Ingeborg Øyehaug Høydal seier det gir dei mykje å vere med som frivillige. Begge er engasjerte i ulike fritidsaktivitetar utanom Ulstein frivilligsentral.

Ulstein frivilligsentral UNG er ein av berre fem slike i heile landet og den einaste i Møre og Romsdal. I mange år har kommunen gjennom Ung Arena hatt tilbod til ungdomar. Ung Arena er ein paraply for alt ungdomsarbeid i Ulstein kommune.