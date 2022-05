God dialog

Både Nye Veier og ordføraren i Rauma seier dei har hatt ein god og tett dialog om E136.

Nye Veier har fått ansvaret for E136 mellom Vestnes og Innlandet grense, og dei har varsla at dei beste fall kan starte i Brustugulia i 2024.

Men Nye Veier er ikkje politisk styrt og dei gjer sine eigne prioriteringar. Difor er det viktig at dialogen er god, seier ordførar Yvonne Wold frå SV.

Wold meiner det er viktig at Nye Veier no har sagt at det kan bli byggjestart i 2024.