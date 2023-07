Gløymde igjen hanske etter operasjon

Ein lege gløymde igjen deler av ein plasthanske i kroppen til eit barn etter ein operasjon ved eitt av sjukehusa i fylket i fjor haust. Ifølge varselet til Helsetilsynet førte dette til svært alvorleg skade og kolbrann. Den avklipte plasthansken skal ha blitt brukt for å kontrollere blødning, men blei ikkje fjerna etterpå. Dei siste seks åra har Norsk Pasientskadeerstatning betalt ut over seks millionar etter at helsepersonell har gløymt igjen operasjonsutstyr inne i kroppane til folk.