Gler seg over utviklinga i Surna

– Utsiktene for laksefiske i elva Surna i Rindal ser gode ut. Det seier Georg Solem i Surna Elveeigarlag . Elva har i mange år vore rekna som ei viktig og god lakseelv, men har hatt svært varierande sesongar. Årets sesong kjem til å bli eit godt gjennomsnittsår og no peikar pila oppover. Dei tre-fire siste åra har jamnt over vore gode, seier Solem.