Gler seg over regelendring

Hege Balevik i Ålesund jublar over at stortinget har endra reglane for bilstønad. NRK har tidlegare fortalt historia om sonen hennar, som er psykisk utviklingshemma og har alvorleg utagerande åtferd. Dette har ført til to nestenulukker i trafikken. Balevik har kjempa for at også dei med utagering kan få stønad til spesialbil. Ho er letta over at kvardagen både for dei og sonen no kan bli enklare, og mindre trafikkfarleg.