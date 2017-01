Gledesjokk etter Jokergevinst

Kvinnen som lot maskinen Embla gjøre valgene for seg, vant litt over to millioner kroner.

Kvinnen i 40-årene var på besøk hos sin mor på sykehjemmet mens trekningen foregikk, skriver Norsk Tipping på sin nettside.

– Wow, jeg er sjokkskadet. Dette var overveldende, jubler Ålesund-kvinnen.

Full jubel

Kvinnen klarte ikke å vinne full pott. Toppremien var nemlig på 4.721.000 kroner. Men pengene kommer godt med for kvinnen fra Ålesund som fulgte med på TV-sendingen.

– Det ble full jubel i stua da vi så hva jeg endte opp med. Nå blir det ny leilighet, men før det skal jeg åpne ei flaske Pepsi Max og feire, sier kvinnen.