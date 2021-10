Gleder seg til toppoppgjør

Molde-spiller Magnus Wolff Eikrem sier at målet er å ta over tabelltoppen etter toppoppgjøret mot Bodø Glimt i Eliteserien i morgen kveld. Molde ligger ett poeng bak serieleder Bodø-Glimt på tabellen, og Wolff Eikrem sier at Molde-spillerne gleder seg til kampen. – Det er derfor vi spiller fotball, for å spille slike kamper, sier Wolff Eikrem som håper mange publikummere tar turen for å skape stemning på tribunen.