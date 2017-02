Gleder seg over helseinnovasjon

Rådmann Arne Ingebrigtsen i Kristiansund var en av dem som mandag presenterte planene for det nye helseinnovasjonssenteret på et folkemøte.

Helseteknologi fra hele verden

Ingebrigtsen fortalte de frammøtte at det nye senteret blant annet skal samle helseteknologi fra hele verden. Så skal den gjennomgås med tanke på godkjenning for Norge. Deretter kan sikkert mye av denne teknologien «rulles ut» til hele landet.

– Vi ser også for oss at senteret her i Kristiansund også kan være «support» og et støttesenter for den nye teknologien etterpå, sier Ingebrigtsen.

Rådmann Arne Ingebrigtsen i Kristiansund og den nyansatte prosjektdirektøren Trude Eines er stolte over planene for det nye helseinnovasjonssenteret Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Spennende ting på gang

Det er allerede spennende ting på gang. Det ene gjelder brysktkreftdiagnostisering. Der skal det nå bli mulig å ta en biopsi-prøve som sendes til USA. Svaret vil da fortelle pasienten om det er nødvendig eller ikke nødvendig med strålebehandling.

Det andre er en tannbehandling uten bor. Ved hjelp av ultralyd er det mulig å foreta en mye mere smertefri rotfylling for eksempel, sier kristiansundsrådmannen, som ser for seg mange besøkende til nordmørsbyen hvis de får en slik klinikk.

Blir et unikt prosjekt

Trude Eines er ansatt som prosjektdirektør, og hun synes det er kjempespennende å få være med.

– Jeg gleder meg over at vi kan bringe mye positivt til regionen vår, sier Eines. Hun understreker at senteret skal drive med tjenesteutvikling og forskning for de store gruppene som skal få hjelp der de bor, sier hun. Det gjelder forebyggende helsearbeid, rus, psykiatri og eldreomsorg.

Rådmann Olaug Haugen i Tingvoll har også jobbet med prosjektet de siste to årene og er over seg av hvor positivt dette ser ut til å kunne bli.

– Kommunene og næringslivet og spesialisthelsetjenestene har snakket godt sammen og dette skal vi klare å få til, forklarte Haugen.

Tingvollrådmann Olaug Haugen og Smølaordfører Roger Osen tror senteret får mye å bety for Kristiansund og Nordmøre Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Ikke redd for privatisering

Lederen i Ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre (Orkidé), Roger Osen, beroliger de som er redde for at det nye senteret skal føre til privatisering av helsetilbudene. Det offentlige kan kjøpe tjenester fra det private, og dette skal komme hele Helse-Norge til gode, sier Smølaordføreren. Trude Eines sier også at helseinnovasjonssenteret ikke skal være en konkurrent til sykehusene.

– Vi skal ha fokus på produktutvikling og tjenesteyting, sier den nye prosjektdirektøren.