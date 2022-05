Gleder seg over at Sekken blir gratis

Ved Molde fergekai var det i formiddag markering fordi strekningen mellom Molde og Sekken blir gratis. Fra 1. juli blir det gratis fergereiser på strekninger med under 100.000 passasjerer i året. – Det er helt fantastisk å se at det feires med det norske flagg, og utrolig artig å se at folk er så glade. Nå kan folk reise friere når de skal reise til og fra øya, og det vil føre til at næringslivet vil blomstre, sier senterpartipolitiker Geir Inge Lien.