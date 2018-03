Gledelege tal frå barnevernet

Aldri før har så få kommunar brote fristen for å behandle innmelde saker til barnevernet som i fjor, viser tal frå fylkemannen. Halvparten av kommunane heldt seg innan behandlingsfristen på tre månader. – I dei fleste kommunane der fristen blei broten, skjedde det i berre to-tre saker, seier seniorrådgivar Liv Aasen hos fylkesmannen. Ho seier barnevernet i fylket no nærmar seg landssnittet når det gjeld brot på tidsfristen for å behandle nye saker.