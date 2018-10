Glatte veier- vogntog i grøfta

Politiet melder om trafikkuhell på E 39 / E 136 like vest for Digernes i Skodje. Flere kjøretøy har støtt sammen og et vogntog skal ha kjørt av veien. Det skal være svært glatt på stedet. Statens vegvesen melder at det er spesiell glatt i bunnen av bakken ved Skinstadreset.